Informations sur le prix de Chonkus Maximus (CHONKUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00108574$ 0.00108574 $ 0.00108574 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.58% Changement de prix (1J) -3.74% Variation du prix (7 j) -8.36% Variation du prix (7 j) -8.36%

Le prix en temps réel de Chonkus Maximus (CHONKUS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CHONKUS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHONKUS est $ 0.00108574, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CHONKUS a évolué de -0.58% au cours de la dernière heure, -3.74% sur 24 heures et de -8.36% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chonkus Maximus (CHONKUS)

Capitalisation boursière $ 10.70K$ 10.70K $ 10.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.70K$ 10.70K $ 10.70K Offre en circulation 999.91M 999.91M 999.91M Offre totale 999,909,596.551002 999,909,596.551002 999,909,596.551002

La capitalisation boursière actuelle de Chonkus Maximus est de $ 10.70K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHONKUS est de 999.91M, avec une offre totale de 999909596.551002. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.70K.