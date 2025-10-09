Tokenomics de Chili Coin (CHI)

Tokenomics de Chili Coin (CHI)

Découvrez les informations clés sur Chili Coin (CHI), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 06:49:17 (UTC+8)
USD

Tokenomics et analyse de prix de Chili Coin (CHI)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Chili Coin (CHI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M
Offre totale :
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Offre en circulation :
$ 5.87B
$ 5.87B$ 5.87B
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 109.31M
$ 109.31M$ 109.31M
Sommet historique :
$ 0.00131437
$ 0.00131437$ 0.00131437
Bas historique :
$ 0.0008066
$ 0.0008066$ 0.0008066
Prix actuel :
$ 0.00109309
$ 0.00109309$ 0.00109309

Informations sur Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

Site officiel :
https://www.chilicoin.io/home
Livre blanc :
https://www.chilicoin.io/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBOUtBSGc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--eaf17a289486a7b31ed0bd702f54071795eacf45/Chili%20Coin%20(-CHI)%20Whitepaper.pdf

Tokenomics de Chili Coin (CHI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Chili Coin (CHI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens CHI qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens CHI pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CHI, explorez le prix en direct du token CHI !

Prévision du prix de CHI

Vous voulez savoir dans quelle direction CHI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CHI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité