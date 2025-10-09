Informations sur le prix de Chili Coin (CHI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00131437$ 0.00131437 $ 0.00131437 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +0.61% Variation du prix (7 j) +0.61%

Le prix en temps réel de Chili Coin (CHI) est de $0.00109309. Au cours des dernières 24 heures, CHI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHI est $ 0.00131437, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CHI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +0.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Chili Coin (CHI)

Capitalisation boursière $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 109.31M$ 109.31M $ 109.31M Offre en circulation 5.87B 5.87B 5.87B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Chili Coin est de $ 6.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHI est de 5.87B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 109.31M.