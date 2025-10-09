Informations sur le prix de Children Of The Sky (COTS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.31% Changement de prix (1J) +1.23% Variation du prix (7 j) -0.80% Variation du prix (7 j) -0.80%

Le prix en temps réel de Children Of The Sky (COTS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COTS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COTS est $ 0.01772925, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COTS a évolué de +0.31% au cours de la dernière heure, +1.23% sur 24 heures et de -0.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Children Of The Sky (COTS)

Capitalisation boursière $ 20.82K$ 20.82K $ 20.82K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.82K$ 20.82K $ 20.82K Offre en circulation 999.55M 999.55M 999.55M Offre totale 999,551,900.938727 999,551,900.938727 999,551,900.938727

La capitalisation boursière actuelle de Children Of The Sky est de $ 20.82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COTS est de 999.55M, avec une offre totale de 999551900.938727. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.82K.