Informations sur le prix de Cerberus (CRBRUS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000166 $ 0.00000166 $ 0.00000166 Bas 24 h $ 0.00000172 $ 0.00000172 $ 0.00000172 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000166$ 0.00000166 $ 0.00000166 Haut 24 h $ 0.00000172$ 0.00000172 $ 0.00000172 Sommet historique $ 0.168133$ 0.168133 $ 0.168133 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -1.07% Variation du prix (7 j) +24.98% Variation du prix (7 j) +24.98%

Le prix en temps réel de Cerberus (CRBRUS) est de $0.0000017. Au cours des dernières 24 heures, CRBRUS a évolué entre un minimum de $ 0.00000166 et un maximum de $ 0.00000172, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRBRUS est $ 0.168133, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CRBRUS a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -1.07% sur 24 heures et de +24.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cerberus (CRBRUS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de Cerberus est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRBRUS est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.