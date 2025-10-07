Informations sur le prix de Centurion Invest (CIX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00280212 $ 0.00280212 $ 0.00280212 Bas 24 h $ 0.00280256 $ 0.00280256 $ 0.00280256 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00280212$ 0.00280212 $ 0.00280212 Haut 24 h $ 0.00280256$ 0.00280256 $ 0.00280256 Sommet historique $ 0.304912$ 0.304912 $ 0.304912 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.00% Variation du prix (7 j) -1.15% Variation du prix (7 j) -1.15%

Le prix en temps réel de Centurion Invest (CIX) est de $0.00280216. Au cours des dernières 24 heures, CIX a évolué entre un minimum de $ 0.00280212 et un maximum de $ 0.00280256, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CIX est $ 0.304912, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CIX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.00% sur 24 heures et de -1.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Centurion Invest (CIX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 2,400,000,000.0 2,400,000,000.0 2,400,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Centurion Invest est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CIX est de 0.00, avec une offre totale de 2400000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.73M.