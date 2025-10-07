Tokenomics de Catge Coin (CATGE)
Informations sur Catge Coin (CATGE)
CATGE is the Utility Token behind the Startup Token Launchpad exchange project. It's going to be used to pay commission, get rewards and trade against the tokenized assets.
STL is partnering with startups and real estates in order to acquire a % of their equity/property and launch tokens backed by it. Dividends, acquisition profits and monthly yields are collected time by time by STL, converted in CATGE and distributed to the token holders.
Like this, STL is going to break through the Venture Capital industry and the Real Estate investments industry thanks to asset tokenization.
Tokenomics de Catge Coin (CATGE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Catge Coin (CATGE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CATGE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CATGE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
