Informations sur le prix de Cartel Coin (CARTEL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.30% Changement de prix (1J) +0.21% Variation du prix (7 j) +11.46% Variation du prix (7 j) +11.46%

Le prix en temps réel de Cartel Coin (CARTEL) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CARTEL a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CARTEL est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CARTEL a évolué de +0.30% au cours de la dernière heure, +0.21% sur 24 heures et de +11.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cartel Coin (CARTEL)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 983,903,715.0700359 983,903,715.0700359 983,903,715.0700359

La capitalisation boursière actuelle de Cartel Coin est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CARTEL est de 0.00, avec une offre totale de 983903715.0700359. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.80K.