Informations sur le prix de Carrot by Puffer (CARROT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.081249 $ 0.081249 $ 0.081249 Bas 24 h $ 0.083893 $ 0.083893 $ 0.083893 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.081249$ 0.081249 $ 0.081249 Haut 24 h $ 0.083893$ 0.083893 $ 0.083893 Sommet historique $ 0.686871$ 0.686871 $ 0.686871 Prix le plus bas $ 0.04538184$ 0.04538184 $ 0.04538184 Variation du prix (1 h) -0.33% Changement de prix (1J) -0.30% Variation du prix (7 j) -1.82% Variation du prix (7 j) -1.82%

Le prix en temps réel de Carrot by Puffer (CARROT) est de $0.082524. Au cours des dernières 24 heures, CARROT a évolué entre un minimum de $ 0.081249 et un maximum de $ 0.083893, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CARROT est $ 0.686871, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04538184.

En termes de performance à court terme, CARROT a évolué de -0.33% au cours de la dernière heure, -0.30% sur 24 heures et de -1.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Carrot by Puffer (CARROT)

Capitalisation boursière $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M Offre en circulation 66.01M 66.01M 66.01M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Carrot by Puffer est de $ 5.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CARROT est de 66.01M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.25M.