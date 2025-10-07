Le prix en temps réel de Carrot by Puffer est aujourd'hui de 0.082524 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CARROT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CARROT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Carrot by Puffer est aujourd'hui de 0.082524 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de CARROT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix CARROT facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur CARROT

Informations sur le prix de CARROT

Site officiel de CARROT

Tokenomics de CARROT

Prévisions de prix de CARROT

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Carrot by Puffer

Prix de Carrot by Puffer (CARROT)

Non listé

Prix en temps réel : 1 CARROT à USD

$0.082524
$0.082524$0.082524
-0.30%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Carrot by Puffer (CARROT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:50:53 (UTC+8)

Informations sur le prix de Carrot by Puffer (CARROT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.081249
$ 0.081249$ 0.081249
Bas 24 h
$ 0.083893
$ 0.083893$ 0.083893
Haut 24 h

$ 0.081249
$ 0.081249$ 0.081249

$ 0.083893
$ 0.083893$ 0.083893

$ 0.686871
$ 0.686871$ 0.686871

$ 0.04538184
$ 0.04538184$ 0.04538184

-0.33%

-0.30%

-1.82%

-1.82%

Le prix en temps réel de Carrot by Puffer (CARROT) est de $0.082524. Au cours des dernières 24 heures, CARROT a évolué entre un minimum de $ 0.081249 et un maximum de $ 0.083893, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CARROT est $ 0.686871, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04538184.

En termes de performance à court terme, CARROT a évolué de -0.33% au cours de la dernière heure, -0.30% sur 24 heures et de -1.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Carrot by Puffer (CARROT)

$ 5.45M
$ 5.45M$ 5.45M

--
----

$ 8.25M
$ 8.25M$ 8.25M

66.01M
66.01M 66.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Carrot by Puffer est de $ 5.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CARROT est de 66.01M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.25M.

Historique du prix de Carrot by Puffer (CARROT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Carrot by Puffer en USD était de $ -0.00025516961755152.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Carrot by Puffer en USD était de $ +0.0371529980.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Carrot by Puffer en USD était de $ -0.0152428017.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Carrot by Puffer en USD était de $ +0.01672080359271258.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00025516961755152-0.30%
30 jours$ +0.0371529980+45.02%
60 jours$ -0.0152428017-18.47%
90 jours$ +0.01672080359271258+25.41%

Qu'est-ce que Carrot by Puffer (CARROT)

What is $CARROT?

$CARROT is an ERC-20 token replacing off-chain Puffer Points in Season 2. Earned via staking, liquidity, and gauge voting, $CARROT will convert to $PUFFER tokens at a set rate after Season 2.

What is the $CARROT tokenomics?

The total supply of CARROT tokens is capped at 100 million, with dynamic bi-weekly emissions based on the community-voted governance gauges. Rewards get allocated proportionally to gauge support.

What is the $CARROT tokens rewards distribution mechanism?

Community governance and gauge voting drive the $CARROT token rewards distribution mechanism. vePUFFER holders participate in bi-weekly voting to allocate voting power to specific gauges, such as liquidity pools or protocol integrations. After the conclusion of the voting epoch, the reward epoch starts where vePUFFER holders, pufETH holders, and liquidity providers can claim their $CARROT tokens (with a 30-day vesting cliff) these rewards will be proportionally distributed based on how the voting power is allocated.

Where Can I Buy CARROT?

CARROT is available for trading on Uniswap: https://app.uniswap.org/explore/tokens/ethereum/0x282a69142bac47855c3fbe1693fcc4ba3b4d5ed6

How are $CARROT rewards claimed, and what is the 30-day cliff period?

$CARROT rewards are claimable anytime during the reward epoch or up to one year after Season 2. Claimed tokens have a 30-day lock period before withdrawal, with each claim resetting the timer.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Carrot by Puffer (CARROT)

Site officiel

Prévision de prix de Carrot by Puffer (USD)

Combien vaudra Carrot by Puffer (CARROT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Carrot by Puffer (CARROT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Carrot by Puffer.

Consultez la prévision de prix de Carrot by Puffer maintenant !

CARROT en devises locales

Tokenomics de Carrot by Puffer (CARROT)

Comprendre la tokenomics de Carrot by Puffer (CARROT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CARROT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Carrot by Puffer (CARROT)

Combien vaut Carrot by Puffer (CARROT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CARROT en USD est de 0.082524 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CARROT à USD ?
Le prix actuel de CARROT en USD est $ 0.082524. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Carrot by Puffer ?
La capitalisation boursière de CARROT est de $ 5.45M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CARROT ?
L'offre en circulation de CARROT est de 66.01M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CARROT ?
CARROT a atteint un prix ATH de 0.686871 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CARROT ?
CARROT a vu un prix ATL de 0.04538184 USD.
Quel est le volume de trading de CARROT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CARROT est de -- USD.
Est-ce que CARROT va augmenter cette année ?
CARROT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CARROT pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:50:53 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Carrot by Puffer (CARROT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.