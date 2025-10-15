Tokenomics de CallofMeme (COMMS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de CallofMeme (COMMS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Informations sur CallofMeme (COMMS)
The official token powering the Call of Meme ecosystem. Upgrade your operatives, stake for rewards, and dominate the battlefield with enhanced tactical capabilities.
Operative Upgrades Use tokens to upgrade your operatives to maximum stats and unlock their full potential
Token Staking Stake your tokens to earn passive rewards and support the meme warfare ecosystem
Rewards & Community Earn tokens through gameplay achievements and participate in community events
NOW Payments Integration Purchase exclusive items, skins, and battle passes using your tokens
Tokenomics de CallofMeme (COMMS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de CallofMeme (COMMS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens COMMS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens COMMS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de COMMS, explorez le prix en direct du token COMMS !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
