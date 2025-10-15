Informations sur le prix de CallofMeme (COMMS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00319355$ 0.00319355 $ 0.00319355 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -6.35% Variation du prix (7 j) -15.52% Variation du prix (7 j) -15.52%

Le prix en temps réel de CallofMeme (COMMS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, COMMS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COMMS est $ 0.00319355, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, COMMS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -6.35% sur 24 heures et de -15.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CallofMeme (COMMS)

Capitalisation boursière $ 7.44K$ 7.44K $ 7.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.44K$ 7.44K $ 7.44K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CallofMeme est de $ 7.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COMMS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.44K.