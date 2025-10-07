Le prix en temps réel de Buy The News est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NEWS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NEWS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Buy The News est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NEWS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NEWS facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur NEWS

Informations sur le prix de NEWS

Site officiel de NEWS

Tokenomics de NEWS

Prévisions de prix de NEWS

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Buy The News

Prix de Buy The News (NEWS)

Non listé

Prix en temps réel : 1 NEWS à USD

--
----
0.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Buy The News (NEWS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 21:15:34 (UTC+8)

Informations sur le prix de Buy The News (NEWS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.33%

+3.33%

Le prix en temps réel de Buy The News (NEWS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, NEWS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NEWS est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NEWS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +3.33% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Buy The News (NEWS)

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

--
----

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,737.089303
999,978,737.089303 999,978,737.089303

La capitalisation boursière actuelle de Buy The News est de $ 7.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NEWS est de 999.98M, avec une offre totale de 999978737.089303. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.79K.

Historique du prix de Buy The News (NEWS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Buy The News en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Buy The News en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Buy The News en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Buy The News en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ 0-0.05%
60 jours$ 0+5.22%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Buy The News (NEWS)

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Buy The News (NEWS)

Site officiel

Prévision de prix de Buy The News (USD)

Combien vaudra Buy The News (NEWS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Buy The News (NEWS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Buy The News.

Consultez la prévision de prix de Buy The News maintenant !

NEWS en devises locales

Tokenomics de Buy The News (NEWS)

Comprendre la tokenomics de Buy The News (NEWS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NEWS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Buy The News (NEWS)

Combien vaut Buy The News (NEWS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NEWS en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NEWS à USD ?
Le prix actuel de NEWS en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Buy The News ?
La capitalisation boursière de NEWS est de $ 7.79K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NEWS ?
L'offre en circulation de NEWS est de 999.98M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NEWS ?
NEWS a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NEWS ?
NEWS a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de NEWS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NEWS est de -- USD.
Est-ce que NEWS va augmenter cette année ?
NEWS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NEWS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 21:15:34 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Buy The News (NEWS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.