Informations sur le prix de Burkat (BURKAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000812 $ 0.00000812 $ 0.00000812 Bas 24 h $ 0.00000875 $ 0.00000875 $ 0.00000875 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000812$ 0.00000812 $ 0.00000812 Haut 24 h $ 0.00000875$ 0.00000875 $ 0.00000875 Sommet historique $ 0.00039275$ 0.00039275 $ 0.00039275 Prix le plus bas $ 0.00000736$ 0.00000736 $ 0.00000736 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +5.95% Variation du prix (7 j) -13.77% Variation du prix (7 j) -13.77%

Le prix en temps réel de Burkat (BURKAT) est de $0.00000872. Au cours des dernières 24 heures, BURKAT a évolué entre un minimum de $ 0.00000812 et un maximum de $ 0.00000875, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BURKAT est $ 0.00039275, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000736.

En termes de performance à court terme, BURKAT a évolué de -- au cours de la dernière heure, +5.95% sur 24 heures et de -13.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Burkat (BURKAT)

Capitalisation boursière $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Offre en circulation 998.43M 998.43M 998.43M Offre totale 998,426,694.202054 998,426,694.202054 998,426,694.202054

La capitalisation boursière actuelle de Burkat est de $ 8.70K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BURKAT est de 998.43M, avec une offre totale de 998426694.202054. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.70K.