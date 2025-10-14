Informations sur le prix de BULBUL2DAO (BULBUL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00005107 Haut 24 h $ 0.00005819 Sommet historique $ 0.00084307 Prix le plus bas $ 0.00004083 Variation du prix (1 h) -1.58% Changement de prix (1J) +6.61% Variation du prix (7 j) -86.90%

Le prix en temps réel de BULBUL2DAO (BULBUL) est de $0.00005498. Au cours des dernières 24 heures, BULBUL a évolué entre un minimum de $ 0.00005107 et un maximum de $ 0.00005819, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BULBUL est $ 0.00084307, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004083.

En termes de performance à court terme, BULBUL a évolué de -1.58% au cours de la dernière heure, +6.61% sur 24 heures et de -86.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BULBUL2DAO (BULBUL)

Capitalisation boursière $ 55.49K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 55.49K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BULBUL2DAO est de $ 55.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BULBUL est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 55.49K.