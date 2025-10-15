Informations sur le prix de Browsr AI (BRWS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Prix le plus bas $ 0.00334151$ 0.00334151 $ 0.00334151 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -14.41% Variation du prix (7 j) -14.41%

Le prix en temps réel de Browsr AI (BRWS) est de $0.00340945. Au cours des dernières 24 heures, BRWS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRWS est $ 0.04742989, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00334151.

En termes de performance à court terme, BRWS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -14.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Browsr AI (BRWS)

Capitalisation boursière $ 17.27K$ 17.27K $ 17.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.10K$ 34.10K $ 34.10K Offre en circulation 5.07M 5.07M 5.07M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Browsr AI est de $ 17.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BRWS est de 5.07M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.10K.