Informations sur le prix de bozo the bull (BOZO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.47% Changement de prix (1J) -1.68% Variation du prix (7 j) -23.58% Variation du prix (7 j) -23.58%

Le prix en temps réel de bozo the bull (BOZO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BOZO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOZO est $ 0.00106071, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BOZO a évolué de +3.47% au cours de la dernière heure, -1.68% sur 24 heures et de -23.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour bozo the bull (BOZO)

Capitalisation boursière $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K Offre en circulation 999.76M 999.76M 999.76M Offre totale 999,760,088.231784 999,760,088.231784 999,760,088.231784

La capitalisation boursière actuelle de bozo the bull est de $ 15.00K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOZO est de 999.76M, avec une offre totale de 999760088.231784. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.00K.