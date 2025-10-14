Informations sur le prix de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 113,273 $ 113,273 $ 113,273 Bas 24 h $ 117,630 $ 117,630 $ 117,630 Haut 24 h Bas 24 h $ 113,273$ 113,273 $ 113,273 Haut 24 h $ 117,630$ 117,630 $ 117,630 Sommet historique $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 Prix le plus bas $ 107,545$ 107,545 $ 107,545 Variation du prix (1 h) -0.27% Changement de prix (1J) -2.89% Variation du prix (7 j) -9.34% Variation du prix (7 j) -9.34%

Le prix en temps réel de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) est de $113,295. Au cours des dernières 24 heures, STBTC a évolué entre un minimum de $ 113,273 et un maximum de $ 117,630, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STBTC est $ 128,136, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 107,545.

En termes de performance à court terme, STBTC a évolué de -0.27% au cours de la dernière heure, -2.89% sur 24 heures et de -9.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Capitalisation boursière $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M Offre en circulation 99.08 99.08 99.08 Offre totale 99.07607695377429 99.07607695377429 99.07607695377429

La capitalisation boursière actuelle de Botanix Staked Bitcoin est de $ 11.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STBTC est de 99.08, avec une offre totale de 99.07607695377429. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.22M.