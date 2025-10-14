Le prix en temps réel de Botanix Staked Bitcoin est aujourd'hui de 113,295 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de STBTC à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix STBTC facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Botanix Staked Bitcoin est aujourd'hui de 113,295 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de STBTC à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix STBTC facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Prix en temps réel : 1 STBTC à USD

$112,904
$112,904
-3.20%1D
Graphique du prix de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 17:57:37 (UTC+8)

Informations sur le prix de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 113,273
$ 113,273
Bas 24 h
$ 117,630
$ 117,630
Haut 24 h

$ 113,273
$ 113,273

$ 117,630
$ 117,630

$ 128,136
$ 128,136

$ 107,545
$ 107,545

-0.27%

-2.89%

-9.34%

-9.34%

Le prix en temps réel de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) est de $113,295. Au cours des dernières 24 heures, STBTC a évolué entre un minimum de $ 113,273 et un maximum de $ 117,630, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STBTC est $ 128,136, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 107,545.

En termes de performance à court terme, STBTC a évolué de -0.27% au cours de la dernière heure, -2.89% sur 24 heures et de -9.34% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

$ 11.22M
$ 11.22M

--
--

$ 11.22M
$ 11.22M

99.08
99.08

99.07607695377429
99.07607695377429

La capitalisation boursière actuelle de Botanix Staked Bitcoin est de $ 11.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STBTC est de 99.08, avec une offre totale de 99.07607695377429. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.22M.

Historique du prix de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Botanix Staked Bitcoin en USD était de $ -3,375.3080040979.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Botanix Staked Bitcoin en USD était de $ -2,332.4268240000.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Botanix Staked Bitcoin en USD était de $ -5,177.0490135000.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Botanix Staked Bitcoin en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -3,375.3080040979-2.89%
30 jours$ -2,332.4268240000-2.05%
60 jours$ -5,177.0490135000-4.56%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Site officiel

Prévision de prix de Botanix Staked Bitcoin (USD)

Combien vaudra Botanix Staked Bitcoin (STBTC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Botanix Staked Bitcoin (STBTC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Botanix Staked Bitcoin.

Consultez la prévision de prix de Botanix Staked Bitcoin maintenant !

STBTC en devises locales

Tokenomics de Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Comprendre la tokenomics de Botanix Staked Bitcoin (STBTC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token STBTC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Combien vaut Botanix Staked Bitcoin (STBTC) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de STBTC en USD est de 113,295 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de STBTC à USD ?
Le prix actuel de STBTC en USD est $ 113,295. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Botanix Staked Bitcoin ?
La capitalisation boursière de STBTC est de $ 11.22M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de STBTC ?
L'offre en circulation de STBTC est de 99.08 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STBTC ?
STBTC a atteint un prix ATH de 128,136 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STBTC ?
STBTC a vu un prix ATL de 107,545 USD.
Quel est le volume de trading de STBTC ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STBTC est de -- USD.
Est-ce que STBTC va augmenter cette année ?
STBTC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STBTC pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 17:57:37 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.