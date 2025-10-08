Informations sur le prix de Bookie AI (BOOKIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.58% Changement de prix (1J) -7.33% Variation du prix (7 j) +30.97% Variation du prix (7 j) +30.97%

Le prix en temps réel de Bookie AI (BOOKIE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BOOKIE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOOKIE est $ 0.00697224, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BOOKIE a évolué de +0.58% au cours de la dernière heure, -7.33% sur 24 heures et de +30.97% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bookie AI (BOOKIE)

Capitalisation boursière $ 256.17K$ 256.17K $ 256.17K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 352.45K$ 352.45K $ 352.45K Offre en circulation 726.83M 726.83M 726.83M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bookie AI est de $ 256.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOOKIE est de 726.83M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 352.45K.