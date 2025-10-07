Prix de Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)
-1.07%
+2.17%
+5.01%
+5.01%
Le prix en temps réel de Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BOOCHIE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOOCHIE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, BOOCHIE a évolué de -1.07% au cours de la dernière heure, +2.17% sur 24 heures et de +5.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Boochie by Matt Furie est de $ 203.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOOCHIE est de 420.69T, avec une offre totale de 420690000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 203.21K.
Aujourd'hui, la variation du prix de Boochie by Matt Furie en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Boochie by Matt Furie en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Boochie by Matt Furie en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Boochie by Matt Furie en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+2.17%
|30 jours
|$ 0
|-9.59%
|60 jours
|$ 0
|+16.48%
|90 jours
|$ 0
|--
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
