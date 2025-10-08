Informations sur le prix de BonkwifAmerica (BIF PARTY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -3.19% Variation du prix (7 j) +5.46% Variation du prix (7 j) +5.46%

Le prix en temps réel de BonkwifAmerica (BIF PARTY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BIF PARTY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BIF PARTY est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BIF PARTY a évolué de -- au cours de la dernière heure, -3.19% sur 24 heures et de +5.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Capitalisation boursière $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.07K$ 6.07K $ 6.07K Offre en circulation 998.43M 998.43M 998.43M Offre totale 998,427,324.335658 998,427,324.335658 998,427,324.335658

La capitalisation boursière actuelle de BonkwifAmerica est de $ 6.07K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BIF PARTY est de 998.43M, avec une offre totale de 998427324.335658. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.07K.