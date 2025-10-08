Informations sur le prix de BONKHOUSE (BONKHOUSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.46% Changement de prix (1J) -5.72% Variation du prix (7 j) +12.46% Variation du prix (7 j) +12.46%

Le prix en temps réel de BONKHOUSE (BONKHOUSE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BONKHOUSE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BONKHOUSE est $ 0.00122189, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BONKHOUSE a évolué de +0.46% au cours de la dernière heure, -5.72% sur 24 heures et de +12.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Capitalisation boursière $ 20.23K$ 20.23K $ 20.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.23K$ 20.23K $ 20.23K Offre en circulation 999.46M 999.46M 999.46M Offre totale 999,462,659.105892 999,462,659.105892 999,462,659.105892

La capitalisation boursière actuelle de BONKHOUSE est de $ 20.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BONKHOUSE est de 999.46M, avec une offre totale de 999462659.105892. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.23K.