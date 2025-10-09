Tokenomics de BONKFOLIO (BONKFOLIO)
Tokenomics et analyse de prix de BONKFOLIO (BONKFOLIO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BONKFOLIO (BONKFOLIO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur BONKFOLIO (BONKFOLIO)
We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.
A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.
We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.
We:
Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad
Sniff out alpha before the crowd gets a whiff
Deploy fast with DAO-based decision-making
Go hard or go home, with no mercy for mid
No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.
We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.
Tokenomics de BONKFOLIO (BONKFOLIO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BONKFOLIO (BONKFOLIO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BONKFOLIO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BONKFOLIO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BONKFOLIO, explorez le prix en direct du token BONKFOLIO !
Prévision du prix de BONKFOLIO
Vous voulez savoir dans quelle direction BONKFOLIO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BONKFOLIO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
