Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00011285 Haut 24 h $ 0.00013495 Sommet historique $ 0.00096279 Prix le plus bas $ 0.00010536 Variation du prix (1 h) +1.03% Changement de prix (1J) +16.71% Variation du prix (7 j) -21.63%

Le prix en temps réel de BONKBOY (BONKBOY) est de $0.00013279. Au cours des dernières 24 heures, BONKBOY a évolué entre un minimum de $ 0.00011285 et un maximum de $ 0.00013495, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BONKBOY est $ 0.00096279, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010536.

En termes de performance à court terme, BONKBOY a évolué de +1.03% au cours de la dernière heure, +16.71% sur 24 heures et de -21.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BONKBOY (BONKBOY)

Capitalisation boursière $ 132.77K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 132.77K Offre en circulation 999.81M Offre totale 999,812,587.239789

La capitalisation boursière actuelle de BONKBOY est de $ 132.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BONKBOY est de 999.81M, avec une offre totale de 999812587.239789. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 132.77K.