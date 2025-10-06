Informations sur le prix de Blurt (BLURT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00220301 $ 0.00220301 $ 0.00220301 Bas 24 h $ 0.00230571 $ 0.00230571 $ 0.00230571 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00220301$ 0.00220301 $ 0.00220301 Haut 24 h $ 0.00230571$ 0.00230571 $ 0.00230571 Sommet historique $ 0.116698$ 0.116698 $ 0.116698 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.40% Changement de prix (1J) -2.96% Variation du prix (7 j) +4.01% Variation du prix (7 j) +4.01%

Le prix en temps réel de Blurt (BLURT) est de $0.00223572. Au cours des dernières 24 heures, BLURT a évolué entre un minimum de $ 0.00220301 et un maximum de $ 0.00230571, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BLURT est $ 0.116698, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BLURT a évolué de -0.40% au cours de la dernière heure, -2.96% sur 24 heures et de +4.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Blurt (BLURT)

Capitalisation boursière $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Offre en circulation 590.81M 590.81M 590.81M Offre totale 590,813,109.046 590,813,109.046 590,813,109.046

La capitalisation boursière actuelle de Blurt est de $ 1.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BLURT est de 590.81M, avec une offre totale de 590813109.046. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.32M.