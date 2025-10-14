Qu'est-ce que Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called "Dadoel's Hole" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'. In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game. There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Ressource de Blood Crystal (BC) Livre blanc Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Blood Crystal (BC) Combien vaut Blood Crystal (BC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BC en USD est de 0.00371216 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BC à USD ? $ 0.00371216 . Consultez le Le prix actuel de BC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Blood Crystal ? La capitalisation boursière de BC est de $ 3.13M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BC ? L'offre en circulation de BC est de 844.04M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BC ? BC a atteint un prix ATH de 0.092679 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BC ? BC a vu un prix ATL de 0.00269582 USD . Quel est le volume de trading de BC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BC est de -- USD . Est-ce que BC va augmenter cette année ? BC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BC pour une analyse plus approfondie.

