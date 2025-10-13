Tokenomics de BitCore (BTX)
Tokenomics et analyse de prix de BitCore (BTX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BitCore (BTX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur BitCore (BTX)
BitCore is a cryptocurrency that is a UTXO fork of Bitcoin. Although you hear about hard forks, many people only know about hard Bitcoin forks, such as Bitcoin Cash and Bitcoin Gold; in contrast, few people know about BitCore or hybrid forks. Using Bitcoin's source code and technology, BitCore created a new blockchain; it made sure that the blockchain size was smaller and scalability was better. In addition, block timings are faster than Bitcoin, making mining ASIC-resistant as well.
BitCore created a new blockchain on April 24, 2017. It took a snapshot of Bitcoin transaction and created 5 million transactions to fill all public addresses belonging to people who own 0.01 BTC or more. The funding ratio is 0.5 BTX: 1.0 BTC, but if you held bitcoins at the time of the snapshot, then you can apply for your share of BTX at a 1:1 conversion until October 30.
BitCore is the first cryptocurrency that is a UTXO fork. But it is more than just a hybrid fork. It has tried to improve Bitcoin and solve the problems that plague it. For example, BitCore uses the MEGA-BTX consensus algorithm that is ASIC-resistant. This means that centralization of mining power is not possible, as the playing field is level and everyone has more or less the same opportunities. In addition, BitCore has 10 MB Segwit-enabled blocks that make the network capable of handling 17.6 billion transactions per year or 48 million transactions per day.
BitCore is a cryptocurrency that promises a lot, especially with the new implementations that have made it algorithm and Masternodes platform, giving the entire crypto community the opportunity to mine BTX with PoW or Masternodes, even BTX holders can mine it with both PoW and Masternodes.
Tokenomics de BitCore (BTX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BitCore (BTX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BTX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BTX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BTX, explorez le prix en direct du token BTX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
