Informations sur le prix de BitCore (BTX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.072678 $ 0.072678 $ 0.072678 Bas 24 h $ 0.073224 $ 0.073224 $ 0.073224 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.072678$ 0.072678 $ 0.072678 Haut 24 h $ 0.073224$ 0.073224 $ 0.073224 Sommet historique $ 38.84$ 38.84 $ 38.84 Prix le plus bas $ 0.00307$ 0.00307 $ 0.00307 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.09% Variation du prix (7 j) -3.92% Variation du prix (7 j) -3.92%

Le prix en temps réel de BitCore (BTX) est de $0.072947. Au cours des dernières 24 heures, BTX a évolué entre un minimum de $ 0.072678 et un maximum de $ 0.073224, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTX est $ 38.84, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00307.

En termes de performance à court terme, BTX a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.09% sur 24 heures et de -3.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BitCore (BTX)

Capitalisation boursière $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Offre en circulation 19.82M 19.82M 19.82M Offre totale 19,820,548.75429785 19,820,548.75429785 19,820,548.75429785

La capitalisation boursière actuelle de BitCore est de $ 1.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTX est de 19.82M, avec une offre totale de 19820548.75429785. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.45M.