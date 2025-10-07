Le prix en temps réel de BitCore est aujourd'hui de 0.072947 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BTX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BTX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de BitCore est aujourd'hui de 0.072947 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BTX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BTX facilement sur MEXC maintenant.

Prix de BitCore (BTX)

Prix en temps réel : 1 BTX à USD

$0.072947
0.00%1D
Graphique du prix de BitCore (BTX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:50:16 (UTC+8)

Informations sur le prix de BitCore (BTX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.072678
Bas 24 h
$ 0.073224
Haut 24 h

Le prix en temps réel de BitCore (BTX) est de $0.072947. Au cours des dernières 24 heures, BTX a évolué entre un minimum de $ 0.072678 et un maximum de $ 0.073224, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTX est $ 38.84, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00307.

En termes de performance à court terme, BTX a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.09% sur 24 heures et de -3.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BitCore (BTX)

La capitalisation boursière actuelle de BitCore est de $ 1.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTX est de 19.82M, avec une offre totale de 19820548.75429785. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.45M.

Historique du prix de BitCore (BTX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BitCore en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BitCore en USD était de $ -0.0026611065.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BitCore en USD était de $ +0.0007160696.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BitCore en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+0.09%
30 jours$ -0.0026611065-3.64%
60 jours$ +0.0007160696+0.98%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que BitCore (BTX)

BitCore is a cryptocurrency that is a UTXO fork of Bitcoin. Although you hear about hard forks, many people only know about hard Bitcoin forks, such as Bitcoin Cash and Bitcoin Gold; in contrast, few people know about BitCore or hybrid forks. Using Bitcoin's source code and technology, BitCore created a new blockchain; it made sure that the blockchain size was smaller and scalability was better. In addition, block timings are faster than Bitcoin, making mining ASIC-resistant as well.

BitCore created a new blockchain on April 24, 2017. It took a snapshot of Bitcoin transaction and created 5 million transactions to fill all public addresses belonging to people who own 0.01 BTC or more. The funding ratio is 0.5 BTX: 1.0 BTC, but if you held bitcoins at the time of the snapshot, then you can apply for your share of BTX at a 1:1 conversion until October 30.

BitCore is the first cryptocurrency that is a UTXO fork. But it is more than just a hybrid fork. It has tried to improve Bitcoin and solve the problems that plague it. For example, BitCore uses the MEGA-BTX consensus algorithm that is ASIC-resistant. This means that centralization of mining power is not possible, as the playing field is level and everyone has more or less the same opportunities. In addition, BitCore has 10 MB Segwit-enabled blocks that make the network capable of handling 17.6 billion transactions per year or 48 million transactions per day.

BitCore is a cryptocurrency that promises a lot, especially with the new implementations that have made it algorithm and Masternodes platform, giving the entire crypto community the opportunity to mine BTX with PoW or Masternodes, even BTX holders can mine it with both PoW and Masternodes.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde.

Prévision de prix de BitCore (USD)

Combien vaudra BitCore (BTX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BitCore (BTX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BitCore.

Consultez la prévision de prix de BitCore maintenant !

BTX en devises locales

Tokenomics de BitCore (BTX)

Comprendre la tokenomics de BitCore (BTX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BTX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BitCore (BTX)

Combien vaut BitCore (BTX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BTX en USD est de 0.072947 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BTX à USD ?
Le prix actuel de BTX en USD est $ 0.072947. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BitCore ?
La capitalisation boursière de BTX est de $ 1.45M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BTX ?
L'offre en circulation de BTX est de 19.82M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BTX ?
BTX a atteint un prix ATH de 38.84 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BTX ?
BTX a vu un prix ATL de 0.00307 USD.
Quel est le volume de trading de BTX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BTX est de -- USD.
Est-ce que BTX va augmenter cette année ?
BTX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BTX pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur BitCore (BTX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

