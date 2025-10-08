Informations sur le prix de Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 120,824 $ 120,824 $ 120,824 Bas 24 h $ 121,667 $ 121,667 $ 121,667 Haut 24 h Bas 24 h $ 120,824$ 120,824 $ 120,824 Haut 24 h $ 121,667$ 121,667 $ 121,667 Sommet historique $ 123,358$ 123,358 $ 123,358 Prix le plus bas $ 3,071.21$ 3,071.21 $ 3,071.21 Variation du prix (1 h) -0.69% Changement de prix (1J) -0.24% Variation du prix (7 j) +6.55% Variation du prix (7 j) +6.55%

Le prix en temps réel de Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) est de $120,827. Au cours des dernières 24 heures, BTC.Z a évolué entre un minimum de $ 120,824 et un maximum de $ 121,667, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTC.Z est $ 123,358, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 3,071.21.

En termes de performance à court terme, BTC.Z a évolué de -0.69% au cours de la dernière heure, -0.24% sur 24 heures et de +6.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)

Capitalisation boursière $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 36.00B$ 36.00B $ 36.00B Offre en circulation 44.80 44.80 44.80 Offre totale 297,969.314 297,969.314 297,969.314

La capitalisation boursière actuelle de Bitcoin Bridged ZED20 est de $ 5.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTC.Z est de 44.80, avec une offre totale de 297969.314. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.00B.