Informations sur le prix de BitciX (BTX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.082536$ 0.082536 $ 0.082536 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de BitciX (BTX) est de $0.00112065. Au cours des dernières 24 heures, BTX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BTX est $ 0.082536, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BTX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BitciX (BTX)

Capitalisation boursière $ 27.02K$ 27.02K $ 27.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 871.62K$ 871.62K $ 871.62K Offre en circulation 24.11M 24.11M 24.11M Offre totale 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

La capitalisation boursière actuelle de BitciX est de $ 27.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BTX est de 24.11M, avec une offre totale de 777777777.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 871.62K.