Tokenomics de Biden Coin (BIDEN)

Découvrez les informations clés sur Biden Coin (BIDEN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 13:01:55 (UTC+8)
Tokenomics et analyse de prix de Biden Coin (BIDEN)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Biden Coin (BIDEN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 559.91K
$ 559.91K
Offre totale :
$ 100.00B
$ 100.00B
Offre en circulation :
$ 100.00B
$ 100.00B
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 559.91K
$ 559.91K
Sommet historique :
$ 0
$ 0
Bas historique :
$ 0
$ 0
Prix actuel :
$ 0
$ 0

Informations sur Biden Coin (BIDEN)

Biden Coin is a meme token inspired by the world’s most memeable politician — Joe Biden. But here’s the kicker: No official logo. No likeness. No affiliation. Fully decentralized. No presale. No team allocation. Fair-launched and loud — by ElectionDAO. BIDEN | ETH Mainnet | Community-Owned Meme Movement 📈 Real Numbers. Real Momentum. 🟢 60+ days live — zero rug signals 🟢 Community-led via ElectionDAO governance 🟢 No presale. No VCs. No BS.

🟢 100% organic growth through viral fire

🟢 Featured in top influencer posts, meme pages & viral threads 🎯 Vision: The First “Political Consensus Layer” on Ethereum Forget TradFi. Forget PACs. This is Web3 election energy — democratized, verifiable, and unstoppable.

We don’t need permission. Just memes, virality, and on-chain belief.

$BIDEN isn’t a token — it’s an opinion turned asset.

Site officiel :
https://bidencoins.com/

Tokenomics de Biden Coin (BIDEN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Biden Coin (BIDEN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens BIDEN qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens BIDEN pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BIDEN, explorez le prix en direct du token BIDEN !

Prévision du prix de BIDEN

Vous voulez savoir dans quelle direction BIDEN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BIDEN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

