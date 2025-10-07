Informations sur le prix de Bestcoin (BEST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00000341 Haut 24 h $ 0.00000397 Sommet historique $ 0.00007335 Prix le plus bas $ 0.00000273 Variation du prix (1 h) -0.37% Changement de prix (1J) -0.31% Variation du prix (7 j) -4.44%

Le prix en temps réel de Bestcoin (BEST) est de $0.0000035. Au cours des dernières 24 heures, BEST a évolué entre un minimum de $ 0.00000341 et un maximum de $ 0.00000397, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BEST est $ 0.00007335, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000273.

En termes de performance à court terme, BEST a évolué de -0.37% au cours de la dernière heure, -0.31% sur 24 heures et de -4.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bestcoin (BEST)

Capitalisation boursière $ 235.39K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 235.39K Offre en circulation 67.25B Offre totale 67,248,406,500.26431

La capitalisation boursière actuelle de Bestcoin est de $ 235.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BEST est de 67.25B, avec une offre totale de 67248406500.26431. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 235.39K.