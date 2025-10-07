Le prix en temps réel de Bestcoin est aujourd'hui de 0.0000035 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BEST à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BEST facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Bestcoin est aujourd'hui de 0.0000035 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BEST à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BEST facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur BEST

Informations sur le prix de BEST

Site officiel de BEST

Tokenomics de BEST

Prévisions de prix de BEST

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Bestcoin

Prix de Bestcoin (BEST)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BEST à USD

--
----
-0.40%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Bestcoin (BEST) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 16:56:49 (UTC+8)

Informations sur le prix de Bestcoin (BEST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00000341
$ 0.00000341$ 0.00000341
Bas 24 h
$ 0.00000397
$ 0.00000397$ 0.00000397
Haut 24 h

$ 0.00000341
$ 0.00000341$ 0.00000341

$ 0.00000397
$ 0.00000397$ 0.00000397

$ 0.00007335
$ 0.00007335$ 0.00007335

$ 0.00000273
$ 0.00000273$ 0.00000273

-0.37%

-0.31%

-4.44%

-4.44%

Le prix en temps réel de Bestcoin (BEST) est de $0.0000035. Au cours des dernières 24 heures, BEST a évolué entre un minimum de $ 0.00000341 et un maximum de $ 0.00000397, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BEST est $ 0.00007335, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000273.

En termes de performance à court terme, BEST a évolué de -0.37% au cours de la dernière heure, -0.31% sur 24 heures et de -4.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bestcoin (BEST)

$ 235.39K
$ 235.39K$ 235.39K

--
----

$ 235.39K
$ 235.39K$ 235.39K

67.25B
67.25B 67.25B

67,248,406,500.26431
67,248,406,500.26431 67,248,406,500.26431

La capitalisation boursière actuelle de Bestcoin est de $ 235.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BEST est de 67.25B, avec une offre totale de 67248406500.26431. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 235.39K.

Historique du prix de Bestcoin (BEST) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Bestcoin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Bestcoin en USD était de $ -0.0000016935.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Bestcoin en USD était de $ -0.0000027173.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Bestcoin en USD était de $ -0.000034272399379421634.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.31%
30 jours$ -0.0000016935-48.38%
60 jours$ -0.0000027173-77.63%
90 jours$ -0.000034272399379421634-90.73%

Qu'est-ce que Bestcoin (BEST)

Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Bestcoin (BEST)

Site officiel

Prévision de prix de Bestcoin (USD)

Combien vaudra Bestcoin (BEST) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Bestcoin (BEST) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Bestcoin.

Consultez la prévision de prix de Bestcoin maintenant !

BEST en devises locales

Tokenomics de Bestcoin (BEST)

Comprendre la tokenomics de Bestcoin (BEST) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BEST !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bestcoin (BEST)

Combien vaut Bestcoin (BEST) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BEST en USD est de 0.0000035 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BEST à USD ?
Le prix actuel de BEST en USD est $ 0.0000035. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Bestcoin ?
La capitalisation boursière de BEST est de $ 235.39K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BEST ?
L'offre en circulation de BEST est de 67.25B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BEST ?
BEST a atteint un prix ATH de 0.00007335 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BEST ?
BEST a vu un prix ATL de 0.00000273 USD.
Quel est le volume de trading de BEST ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BEST est de -- USD.
Est-ce que BEST va augmenter cette année ?
BEST pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BEST pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 16:56:49 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Bestcoin (BEST)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.