Informations sur BeromesButt (BUTT)
BurrBear is the one-stop stablecoin shop on Berachain, building the Curve++ for the Berachain ecosystem. We've created a memcoin for the entire Berachain ecosystem while we wait for Berachain mainnet to launch in 2025, and it's taken off!
Please find the "lore" from our community, below:
We asked intern to deploy $BURR but intern accidentally typed $BUTT instead.
$BUTT is BurrBear's memecoin on Base.
Not a testnet token. Utility? It's Berome Powell's BUTT. Have fun buying Berome's BUTT.
Tokenomics de BeromesButt (BUTT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BeromesButt (BUTT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BUTT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BUTT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BUTT, explorez le prix en direct du token BUTT !
Prévision du prix de BUTT
Vous voulez savoir dans quelle direction BUTT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BUTT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
