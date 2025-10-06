Informations sur le prix de BeromesButt (BUTT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.393542 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de BeromesButt (BUTT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BUTT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BUTT est $ 0.393542, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BUTT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BeromesButt (BUTT)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) $ 48.86 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.67K Offre en circulation 0.00 Offre totale 5,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BeromesButt est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 48.86. L'offre en circulation de BUTT est de 0.00, avec une offre totale de 5000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.67K.