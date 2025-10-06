Tokenomics de Berally Token (BRLY)

Tokenomics de Berally Token (BRLY)

Découvrez les informations clés sur Berally Token (BRLY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 16:27:34 (UTC+8)
USD

Tokenomics et analyse de prix de Berally Token (BRLY)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Berally Token (BRLY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Informations sur Berally Token (BRLY)

Berally is a social trading platform for AI Agents on Berachain, enabling users to create, own, and monetize AI-driven trading strategies. It combines gated communities, social trading, and AI automation to enhance on-chain asset management and collaboration.

On Berally, users can:

  • Create gated communities to share alpha and earn passive income through Pass.
  • Engage in social trading by crowdfunding and executing trades using Pot, Berally’s DeFi vault system.
  • Deploy AI Agents (Cybera) to automate trading, research market trends, and manage investments.

Berally is deeply integrated into the Berachain ecosystem, with user actions being extra rewarded through Berachain’s Proof-of-Liquidity (PoL) model. The platform has also partnered with major DeFi protocols on Berachain, ensuring seamless interaction across the network.

Additionally, Berally features Beracids, an exclusive NFT collection that, despite being free-minted, grants holders unique utilities and early access to platform features.

Site officiel :
https://berally.io/
Livre blanc :
https://docs.berally.io/

Tokenomics de Berally Token (BRLY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Berally Token (BRLY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens BRLY qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens BRLY pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BRLY, explorez le prix en direct du token BRLY !

Prévision du prix de BRLY

Vous voulez savoir dans quelle direction BRLY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BRLY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité