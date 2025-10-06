Informations sur le prix de Berally Token (BRLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) 0.00% Variation du prix (7 j) -1.93%

Le prix en temps réel de Berally Token (BRLY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BRLY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BRLY est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BRLY a évolué de -- au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de -1.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Berally Token (BRLY)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) $ 1.76 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 186.94K Offre en circulation 0.00 Offre totale 6,942,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Berally Token est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 1.76. L'offre en circulation de BRLY est de 0.00, avec une offre totale de 6942000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 186.94K.