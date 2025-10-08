Informations sur le prix de Ballz of Steel (BALLZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00170758 $ 0.00170758 $ 0.00170758 Bas 24 h $ 0.00186266 $ 0.00186266 $ 0.00186266 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00170758$ 0.00170758 $ 0.00170758 Haut 24 h $ 0.00186266$ 0.00186266 $ 0.00186266 Sommet historique $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.77% Changement de prix (1J) -6.65% Variation du prix (7 j) -0.85% Variation du prix (7 j) -0.85%

Le prix en temps réel de Ballz of Steel (BALLZ) est de $0.00172519. Au cours des dernières 24 heures, BALLZ a évolué entre un minimum de $ 0.00170758 et un maximum de $ 0.00186266, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BALLZ est $ 0.01151396, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BALLZ a évolué de +0.77% au cours de la dernière heure, -6.65% sur 24 heures et de -0.85% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ballz of Steel (BALLZ)

Capitalisation boursière $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ballz of Steel est de $ 1.72M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BALLZ est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.72M.