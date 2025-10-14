Informations sur le prix de Baby Manyu (BABYMANYU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.48% Changement de prix (1J) -3.54% Variation du prix (7 j) -19.59% Variation du prix (7 j) -19.59%

Le prix en temps réel de Baby Manyu (BABYMANYU) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BABYMANYU a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYMANYU est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BABYMANYU a évolué de -0.48% au cours de la dernière heure, -3.54% sur 24 heures et de -19.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baby Manyu (BABYMANYU)

Capitalisation boursière $ 67.75K$ 67.75K $ 67.75K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 69.15K$ 69.15K $ 69.15K Offre en circulation 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Offre totale 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

La capitalisation boursière actuelle de Baby Manyu est de $ 67.75K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYMANYU est de 388,810.04T, avec une offre totale de 3.968364248194643e+17. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 69.15K.