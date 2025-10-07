Informations sur le prix de Baby BNB (BABYBNB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00146873 $ 0.00146873 $ 0.00146873 Bas 24 h $ 0.00151657 $ 0.00151657 $ 0.00151657 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00146873$ 0.00146873 $ 0.00146873 Haut 24 h $ 0.00151657$ 0.00151657 $ 0.00151657 Sommet historique $ 0.143331$ 0.143331 $ 0.143331 Prix le plus bas $ 0.00050576$ 0.00050576 $ 0.00050576 Variation du prix (1 h) -0.58% Changement de prix (1J) +0.19% Variation du prix (7 j) -16.76% Variation du prix (7 j) -16.76%

Le prix en temps réel de Baby BNB (BABYBNB) est de $0.00149218. Au cours des dernières 24 heures, BABYBNB a évolué entre un minimum de $ 0.00146873 et un maximum de $ 0.00151657, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYBNB est $ 0.143331, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00050576.

En termes de performance à court terme, BABYBNB a évolué de -0.58% au cours de la dernière heure, +0.19% sur 24 heures et de -16.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baby BNB (BABYBNB)

Capitalisation boursière $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Baby BNB est de $ 1.49M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYBNB est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.49M.