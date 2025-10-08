Informations sur le prix de Baby BFT (BBFT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00632846 Haut 24 h $ 0.00790013 Sommet historique $ 0.00790013 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.92% Changement de prix (1J) +14.86% Variation du prix (7 j) +90.66%

Le prix en temps réel de Baby BFT (BBFT) est de $0.00761345. Au cours des dernières 24 heures, BBFT a évolué entre un minimum de $ 0.00632846 et un maximum de $ 0.00790013, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BBFT est $ 0.00790013, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BBFT a évolué de +0.92% au cours de la dernière heure, +14.86% sur 24 heures et de +90.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baby BFT (BBFT)

Capitalisation boursière $ 29.85M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 74.63M Offre en circulation 4.00B Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Baby BFT est de $ 29.85M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BBFT est de 4.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 74.63M.