Informations sur le prix de Axelrod by Virtuals (AXR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00612279 $ 0.00612279 $ 0.00612279 Bas 24 h $ 0.00671284 $ 0.00671284 $ 0.00671284 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00612279$ 0.00612279 $ 0.00612279 Haut 24 h $ 0.00671284$ 0.00671284 $ 0.00671284 Sommet historique $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Prix le plus bas $ 0.0050696$ 0.0050696 $ 0.0050696 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) -6.55% Variation du prix (7 j) -3.95% Variation du prix (7 j) -3.95%

Le prix en temps réel de Axelrod by Virtuals (AXR) est de $0.00626269. Au cours des dernières 24 heures, AXR a évolué entre un minimum de $ 0.00612279 et un maximum de $ 0.00671284, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AXR est $ 0.04937155, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0050696.

En termes de performance à court terme, AXR a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -6.55% sur 24 heures et de -3.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Axelrod by Virtuals (AXR)

Capitalisation boursière $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.25M$ 6.25M $ 6.25M Offre en circulation 642.14M 642.14M 642.14M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Axelrod by Virtuals est de $ 4.02M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AXR est de 642.14M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.25M.