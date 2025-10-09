Informations sur le prix de AURO Finance (AURO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00318472 $ 0.00318472 $ 0.00318472 Bas 24 h $ 0.00336102 $ 0.00336102 $ 0.00336102 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00318472$ 0.00318472 $ 0.00318472 Haut 24 h $ 0.00336102$ 0.00336102 $ 0.00336102 Sommet historique $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Prix le plus bas $ 0.00213972$ 0.00213972 $ 0.00213972 Variation du prix (1 h) -0.52% Changement de prix (1J) -4.60% Variation du prix (7 j) +5.83% Variation du prix (7 j) +5.83%

Le prix en temps réel de AURO Finance (AURO) est de $0.00318174. Au cours des dernières 24 heures, AURO a évolué entre un minimum de $ 0.00318472 et un maximum de $ 0.00336102, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AURO est $ 0.00737474, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00213972.

En termes de performance à court terme, AURO a évolué de -0.52% au cours de la dernière heure, -4.60% sur 24 heures et de +5.83% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AURO Finance (AURO)

Capitalisation boursière $ 314.69K$ 314.69K $ 314.69K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Offre en circulation 98.90M 98.90M 98.90M Offre totale 538,677,940.8224255 538,677,940.8224255 538,677,940.8224255

La capitalisation boursière actuelle de AURO Finance est de $ 314.69K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AURO est de 98.90M, avec une offre totale de 538677940.8224255. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.71M.