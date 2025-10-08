Informations sur le prix de Aurk AI (AURK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00176534 $ 0.00176534 $ 0.00176534 Bas 24 h $ 0.00190429 $ 0.00190429 $ 0.00190429 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00176534$ 0.00176534 $ 0.00176534 Haut 24 h $ 0.00190429$ 0.00190429 $ 0.00190429 Sommet historique $ 0.147918$ 0.147918 $ 0.147918 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.48% Changement de prix (1J) +1.22% Variation du prix (7 j) +128.80% Variation du prix (7 j) +128.80%

Le prix en temps réel de Aurk AI (AURK) est de $0.00179647. Au cours des dernières 24 heures, AURK a évolué entre un minimum de $ 0.00176534 et un maximum de $ 0.00190429, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AURK est $ 0.147918, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AURK a évolué de -0.48% au cours de la dernière heure, +1.22% sur 24 heures et de +128.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aurk AI (AURK)

Capitalisation boursière $ 146.84K$ 146.84K $ 146.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 179.65K$ 179.65K $ 179.65K Offre en circulation 81.74M 81.74M 81.74M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Aurk AI est de $ 146.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AURK est de 81.74M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 179.65K.