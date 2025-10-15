Informations sur le prix de AstraZeneca xStock (AZNX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 84.27 $ 84.27 $ 84.27 Bas 24 h $ 86.04 $ 86.04 $ 86.04 Haut 24 h Bas 24 h $ 84.27$ 84.27 $ 84.27 Haut 24 h $ 86.04$ 86.04 $ 86.04 Sommet historique $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Prix le plus bas $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) +1.64% Variation du prix (7 j) -0.14% Variation du prix (7 j) -0.14%

Le prix en temps réel de AstraZeneca xStock (AZNX) est de $85.81. Au cours des dernières 24 heures, AZNX a évolué entre un minimum de $ 84.27 et un maximum de $ 86.04, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AZNX est $ 289.64, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 71.27.

En termes de performance à court terme, AZNX a évolué de -0.10% au cours de la dernière heure, +1.64% sur 24 heures et de -0.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AstraZeneca xStock (AZNX)

Capitalisation boursière $ 181.24K$ 181.24K $ 181.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Offre en circulation 2.11K 2.11K 2.11K Offre totale 27,577.42245644 27,577.42245644 27,577.42245644

La capitalisation boursière actuelle de AstraZeneca xStock est de $ 181.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AZNX est de 2.11K, avec une offre totale de 27577.42245644. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.37M.