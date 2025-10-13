Tokenomics de Asteroid Shiba (ASTEROID)
Tokenomics et analyse de prix de Asteroid Shiba (ASTEROID)
Informations sur Asteroid Shiba (ASTEROID)
Asteroid Shiba is inspired by a real-life event where a Shiba Inu plush toy named "Asteroid" served as a zero-gravity indicator during the Polaris Dawn mission. This connection to space travel gives it a narrative that's both whimsical and grounded in a tangible event, differentiating it from other meme coins which might rely solely on internet culture or celebrity endorsements.
The coin's mascot, the zero-gravity Shiba Inu, was designed by a young cancer survivor, Liv Perrotto, adding a layer of emotional connection and human interest story that's rare in the crypto space. This backstory not only provides a unique selling point but also a community rallying point.
Tokenomics de Asteroid Shiba (ASTEROID) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Asteroid Shiba (ASTEROID) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ASTEROID qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ASTEROID pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ASTEROID, explorez le prix en direct du token ASTEROID !
