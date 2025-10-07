Informations sur le prix de Asteroid Shiba (ASTEROID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00000555$ 0.00000555 $ 0.00000555 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.33% Variation du prix (7 j) +11.24% Variation du prix (7 j) +11.24%

Le prix en temps réel de Asteroid Shiba (ASTEROID) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ASTEROID a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ASTEROID est $ 0.00000555, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ASTEROID a évolué de -- au cours de la dernière heure, +1.33% sur 24 heures et de +11.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Asteroid Shiba (ASTEROID)

Capitalisation boursière $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 57.43K$ 57.43K $ 57.43K Offre en circulation 420.69B 420.69B 420.69B Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Asteroid Shiba est de $ 57.43K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ASTEROID est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 57.43K.