Informations sur le prix de Artificial Neural Network (NEURAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.445665 $ 0.445665 $ 0.445665 Bas 24 h $ 0.45679 $ 0.45679 $ 0.45679 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.445665$ 0.445665 $ 0.445665 Haut 24 h $ 0.45679$ 0.45679 $ 0.45679 Sommet historique $ 3.89$ 3.89 $ 3.89 Prix le plus bas $ 0.20007$ 0.20007 $ 0.20007 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) -0.71% Variation du prix (7 j) +3.71% Variation du prix (7 j) +3.71%

Le prix en temps réel de Artificial Neural Network (NEURAL) est de $0.451863. Au cours des dernières 24 heures, NEURAL a évolué entre un minimum de $ 0.445665 et un maximum de $ 0.45679, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NEURAL est $ 3.89, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.20007.

En termes de performance à court terme, NEURAL a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -0.71% sur 24 heures et de +3.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Artificial Neural Network (NEURAL)

Capitalisation boursière $ 451.85K$ 451.85K $ 451.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 451.85K$ 451.85K $ 451.85K Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Artificial Neural Network est de $ 451.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NEURAL est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 451.85K.