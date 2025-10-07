Informations sur le prix de Apillon (NCTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00378588 $ 0.00378588 $ 0.00378588 Bas 24 h $ 0.00379866 $ 0.00379866 $ 0.00379866 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00378588$ 0.00378588 $ 0.00378588 Haut 24 h $ 0.00379866$ 0.00379866 $ 0.00379866 Sommet historique $ 0.04553041$ 0.04553041 $ 0.04553041 Prix le plus bas $ 0.00289909$ 0.00289909 $ 0.00289909 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.33% Variation du prix (7 j) -13.40% Variation du prix (7 j) -13.40%

Le prix en temps réel de Apillon (NCTR) est de $0.00378588. Au cours des dernières 24 heures, NCTR a évolué entre un minimum de $ 0.00378588 et un maximum de $ 0.00379866, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NCTR est $ 0.04553041, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00289909.

En termes de performance à court terme, NCTR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.33% sur 24 heures et de -13.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Apillon (NCTR)

Capitalisation boursière $ 156.47K$ 156.47K $ 156.47K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 567.88K$ 567.88K $ 567.88K Offre en circulation 41.33M 41.33M 41.33M Offre totale 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Apillon est de $ 156.47K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NCTR est de 41.33M, avec une offre totale de 150000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 567.88K.