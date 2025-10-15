Tokenomics de ApeChainHOES (HOES)
Tokenomics et analyse de prix de ApeChainHOES (HOES)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ApeChainHOES (HOES), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur ApeChainHOES (HOES)
HOES (Honorary Onchain Essential Services) is a community dedicated to cultivating onchain culture across every major blockchain network. Symbolized by the traditional gardening hoe, HOES represents our mission of thoughtfully nurturing valuable cultural elements while pruning away "CRUFT"—the redundant and unproductive aspects that hinder growth. By fostering a "Culture of Collaboration" and empowering a vibrant community of innovative builders, HOES actively supports the development of essential Web3 tools irrespective of chain allegiance. The result is a thriving, chain‑agnostic ecosystem celebrated for its unique style, practical functionality, efficiency, and dynamic cultural evolution.
Tokenomics de ApeChainHOES (HOES) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ApeChainHOES (HOES) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HOES qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HOES pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
