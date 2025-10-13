Tokenomics de Anzen Finance (ANZ)
Tokenomics et analyse de prix de Anzen Finance (ANZ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Anzen Finance (ANZ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Anzen Finance (ANZ)
Anzen is the creator of USDz, a stablecoin backed by a diversified RWA portfolio, allowing users to mitigate volatility and earn rewards through all market cycles.
Anzen's USDz products are currently listed and being actively used throughout Defi.
Staked USDz earns uncorrelated (no crypto exposure), non-cyclical yields from senior positions in middle market credit. Anzen is able to source oversubscribed deals with market-leading risk adjusted returns by leveraging a deep network of relationships built from the founding team’s 10+ yr of experience as capital allocators and asset managers.
Anzen is backed by Circle Ventures, Mechanism Capital, Frax Finance, Tribe Capital, Infinity Ventures, and several other leading VCs and angels.
Tokenomics de Anzen Finance (ANZ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Anzen Finance (ANZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ANZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ANZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ANZ, explorez le prix en direct du token ANZ !
Prévision du prix de ANZ
Vous voulez savoir dans quelle direction ANZ pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ANZ combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
