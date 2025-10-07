Le prix en temps réel de Anzen Finance est aujourd'hui de 0.00145971 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ANZ à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ANZ facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Anzen Finance est aujourd'hui de 0.00145971 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ANZ à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ANZ facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Anzen Finance (ANZ)

Prix en temps réel : 1 ANZ à USD

$0.00145971
$0.00145971
+59.90%1D
USD
Graphique du prix de Anzen Finance (ANZ) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:49:12 (UTC+8)

Informations sur le prix de Anzen Finance (ANZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0
Bas 24 h
$ 0.00146228
$ 0.00146228
Haut 24 h

$ 0
$ 0

$ 0.00146228
$ 0.00146228

$ 0.03563003
$ 0.03563003

$ 0
$ 0

+2.31%

+59.93%

+111.76%

+111.76%

Le prix en temps réel de Anzen Finance (ANZ) est de $0.00145971. Au cours des dernières 24 heures, ANZ a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00146228, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ANZ est $ 0.03563003, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ANZ a évolué de +2.31% au cours de la dernière heure, +59.93% sur 24 heures et de +111.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Anzen Finance (ANZ)

$ 1.22M
$ 1.22M

--
--

$ 14.36M
$ 14.36M

851.13M
851.13M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Anzen Finance est de $ 1.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ANZ est de 851.13M, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.36M.

Historique du prix de Anzen Finance (ANZ) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Anzen Finance en USD était de $ +0.00054699.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Anzen Finance en USD était de $ +0.0008538923.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Anzen Finance en USD était de $ +0.0008999528.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Anzen Finance en USD était de $ +0.0005535920974953606.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00054699+59.93%
30 jours$ +0.0008538923+58.50%
60 jours$ +0.0008999528+61.65%
90 jours$ +0.0005535920974953606+61.09%

Qu'est-ce que Anzen Finance (ANZ)

Anzen is the creator of USDz, a stablecoin backed by a diversified RWA portfolio, allowing users to mitigate volatility and earn rewards through all market cycles.

Anzen's USDz products are currently listed and being actively used throughout Defi.

https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-usdz

https://www.coingecko.com/en/coins/anzen-staked-usdz

Staked USDz earns uncorrelated (no crypto exposure), non-cyclical yields from senior positions in middle market credit. Anzen is able to source oversubscribed deals with market-leading risk adjusted returns by leveraging a deep network of relationships built from the founding team’s 10+ yr of experience as capital allocators and asset managers.

Anzen is backed by Circle Ventures, Mechanism Capital, Frax Finance, Tribe Capital, Infinity Ventures, and several other leading VCs and angels.

Ressource de Anzen Finance (ANZ)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Anzen Finance (USD)

Combien vaudra Anzen Finance (ANZ) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Anzen Finance (ANZ) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Anzen Finance.

Consultez la prévision de prix de Anzen Finance maintenant !

ANZ en devises locales

Tokenomics de Anzen Finance (ANZ)

Comprendre la tokenomics de Anzen Finance (ANZ) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ANZ !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Anzen Finance (ANZ)

Combien vaut Anzen Finance (ANZ) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ANZ en USD est de 0.00145971 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ANZ à USD ?
Le prix actuel de ANZ en USD est $ 0.00145971. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Anzen Finance ?
La capitalisation boursière de ANZ est de $ 1.22M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ANZ ?
L'offre en circulation de ANZ est de 851.13M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ANZ ?
ANZ a atteint un prix ATH de 0.03563003 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ANZ ?
ANZ a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de ANZ ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ANZ est de -- USD.
Est-ce que ANZ va augmenter cette année ?
ANZ pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ANZ pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 02:49:12 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.