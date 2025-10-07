Informations sur le prix de Anzen Finance (ANZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00146228 Haut 24 h $ 0.00146228 Sommet historique $ 0.03563003 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +2.31% Changement de prix (1J) +59.93% Variation du prix (7 j) +111.76%

Le prix en temps réel de Anzen Finance (ANZ) est de $0.00145971. Au cours des dernières 24 heures, ANZ a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00146228, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ANZ est $ 0.03563003, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ANZ a évolué de +2.31% au cours de la dernière heure, +59.93% sur 24 heures et de +111.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Anzen Finance (ANZ)

Capitalisation boursière $ 1.22M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.36M Offre en circulation 851.13M Offre totale 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Anzen Finance est de $ 1.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ANZ est de 851.13M, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.36M.